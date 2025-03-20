Türkiye 20 Yaş Altı Futbol Takımı, İtalya'ya 3-0 Yenildi

Türkiye 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Elit Lig'de İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Performans eleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 19:58
Türkiye 20 Yaş Altı Futbol Takımı, İtalya'ya 3-0 Yenildi

Türkiye 20 Yaş Altı Takımı İtalya Karşısında Beklentilerin Altında Kaldı

Türkiye 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA 20 Yaş Altı Elit Lig mücadelesinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda gerçekleşen maçta temsilcimiz, 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.

İlk Yarının Kritik Anları

Maçın ilk yarısında İtalya, 38. dakikada Berenbruch'ün attığı golle devreyi 1-0 önde kapadı. Bu gol, Türkiye'nin mücadeledeki direncini kıran önemli bir an oldu.

İkinci Yarıda Fark Açıldı

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan İtalya, sadece 5 dakika içinde 50. dakikada Caprini ile farkı 2-0'a taşıdı. Türkiye, bu dakikadan sonra daha ofansif bir oyun sergilemeye çalıştı, ancak etkili olamadı.

Uzatma Dakikalarında Son Nokta

Maçın uzatma dakikalarında, soldan kullanılan bir serbest vuruş sonucunda savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Kevin, yakın mesafeden sert bir şutla maçı 3-0'a getirdi. Bu gol, Türkiye'nin elindeki şansları da neredeyse tamamen tüketti.

Bu sonuçla birlikte Türkiye, oynadığı 6. karşılaşmada 4. mağlubiyetini alarak sadece 2 puanda kalırken, İtalya puanını 13'e yükseltti. Takımın bu kötü performansı, teknik ekip ve oyuncu kadrosu üzerinde ciddi eleştirilere yol açtı.

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