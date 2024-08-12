Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi

Türkiye U20 Kadın Voleybol Takımı Büyük Başarı Elde Etti

Türkiye Cumhuriyeti'nin 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Bulgaristan ve İrlanda'nın ortak düzenlediği Avrupa Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı.

İsveç Karşısında Etkileyici Performans

Milli takım, şampiyonada yer aldığı grubun 6. maçında İsveç ile karşı karşıya geldi. Rakibine karşı etkili bir oyun sergileyen Türkiye, mücadeleyi 25-15, 25-11 ve 25-18'lik setlerle kazanarak yarı finale yükselmeyi başardı.

Bir Üst Tura Kalmayı Garantilediler

Alınan bu galibiyetle birlikte Türkiye, grup aşamasındaki tüm maçlarını kazanmış oldu ve yarı finale kalmayı garantiledi. Milliler, grup aşamasındaki 7. maçı yarın Bulgaristan ile oynayacaklar.

Başarılarından dolayı oyuncuları, teknik ekipleri ve federasyonu kutluyoruz.