Türkiye 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Takımı İspanya'yı Mağlup Etti

Türkiye 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Takımı İspanya'yı Geride Bıraktı
20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'nın güçlü ekibini 3-0 mağlup etti.
Şampiyonanın Detayları
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, 1. Grup'ta yer alan milliler, İspanya ile gerçekleştirdiği karşılaşmada oldukça etkili bir performans sergiledi.
Set Skorları
Karşılaşma, 25-19, 25-23 ve 25-17'lik set sonuçlarıyla sona erdi. Bu galibiyetle ay-yıldızlı ekip, şampiyonada 2'de 2 yapma başarısı gösterdi.
Gelecek Maç
Milli takım, sıradaki maçında Slovenya ile karşı karşıya gelecek. İlerleyen maçlar, Türkiye'nin şampiyonadaki kaderini belirleyecek önemli anlar olacak.