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Türkiye 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Takımı İspanya'yı Mağlup Etti

Türk voleybolu, Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'yı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 21:55
Türkiye 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Takımı İspanya'yı Mağlup Etti

Türkiye 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Takımı İspanya'yı Geride Bıraktı

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'nın güçlü ekibini 3-0 mağlup etti.

Şampiyonanın Detayları

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, 1. Grup'ta yer alan milliler, İspanya ile gerçekleştirdiği karşılaşmada oldukça etkili bir performans sergiledi.

Set Skorları

Karşılaşma, 25-19, 25-23 ve 25-17'lik set sonuçlarıyla sona erdi. Bu galibiyetle ay-yıldızlı ekip, şampiyonada 2'de 2 yapma başarısı gösterdi.

Gelecek Maç

Milli takım, sıradaki maçında Slovenya ile karşı karşıya gelecek. İlerleyen maçlar, Türkiye'nin şampiyonadaki kaderini belirleyecek önemli anlar olacak.

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