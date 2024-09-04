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Türkiye 20 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı Sırbistan'ı Mağlup Etti

Türkiye 20 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-0 yenerek grup etabını tamamladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 23:09
Türkiye 20 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı Sırbistan'ı Mağlup Etti

Voleybol: Avrupa 20 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası Sonuçları

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmeye devam ediyor. Ay-yıldızlılar, düzenlenen turnuvanın yedinci maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Maçın Detayları

Sıcak bir atmosferde oynanan karşılaşmada, Türkiye, Sırbistan'ı 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Set skorları ise şu şekilde belirlendi: 25-18, 25-20 ve 25-16.

Grup Etabının Değerlendirilmesi

Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, milli takım 1. Grup'taki son maçını Sırbistan ile oynadı ve bu maçla birlikte grup etabını 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı. Topladığı 14 puanla grubunu üçüncü sırada bitiren Türkiye, yarı finale yükselemeyerek şampiyonaya veda etti.

Yarı Finale Yükselen Takımlar

Gruplarında 1. ve 2. sırayı elde eden takımlar yarı finale geçiş yaptı. 1. Grup'ta Fransa (21 puan) ve Ukrayna (15 puan), 2. Grup'ta ise Bulgaristan (18 puan) ve Çekya (17 puan) yarı finale yükseldi.

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