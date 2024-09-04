Türkiye 20 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı Sırbistan'ı Mağlup Etti

Voleybol: Avrupa 20 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası Sonuçları
Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmeye devam ediyor. Ay-yıldızlılar, düzenlenen turnuvanın yedinci maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
Maçın Detayları
Sıcak bir atmosferde oynanan karşılaşmada, Türkiye, Sırbistan'ı 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Set skorları ise şu şekilde belirlendi: 25-18, 25-20 ve 25-16.
Grup Etabının Değerlendirilmesi
Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, milli takım 1. Grup'taki son maçını Sırbistan ile oynadı ve bu maçla birlikte grup etabını 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı. Topladığı 14 puanla grubunu üçüncü sırada bitiren Türkiye, yarı finale yükselemeyerek şampiyonaya veda etti.
Yarı Finale Yükselen Takımlar
Gruplarında 1. ve 2. sırayı elde eden takımlar yarı finale geçiş yaptı. 1. Grup'ta Fransa (21 puan) ve Ukrayna (15 puan), 2. Grup'ta ise Bulgaristan (18 puan) ve Çekya (17 puan) yarı finale yükseldi.