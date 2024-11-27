Türkiye, 2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda Şampiyonluğa Odaklandı

2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası'na Hazırlıklar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Türkiye karması, 7-14 Aralık 2024 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek olan 2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası'na şampiyonluk hedefiyle hazırlanıyor. Futgolf Gençlik ve Spor Derneği Asbaşkanı Zafer Altınok, şampiyonaya dair umutlarını dile getirerek, "Şampiyonluk hepimizin hedefi," dedi.

İlk Milli Kamp Silivri Golf Sahası'nda

Altınok, Antalya'da yapılacak organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ve hazırlıklara hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Bu şampiyonayı ülkemize getirebildiğimiz için çok mutluyuz. Silivri Golf Sahası'nda ilk milli kampımızı yapıyoruz," şeklinde konuştu.

Beş Yüz Sporcu ve Yirmi Ülke Katılacak

2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası'na 20 ülkeden yaklaşık 500 sporcu katılacak. Altınok, "Çok iyi bir turnuva geçecek. İyi sporcular var. Şampiyonluk herkesin hayali. Bizim de hayalimiz," ifadelerini kullandı.

Kadın Takımından Güçlü Destek

Futgolf Kadın Takımı Kaptanı Bilgin Defterli, turnuvada elde edecekken iyi sonuçlar almak için ekip olarak çalışacaklarına inandığını vurgulayarak, "Böyle bir Avrupa Şampiyonası'nın ülkemizde düzenlenmesinden gurur duyuyoruz," dedi. Defterli, "Ev sahibiyiz. Bunun da üstesinden geleceğimizden eminim," diye ekledi.

Türkiye'nin Katılımı ve Kategoriler

Organizasyona Almanya, Belçika, Çekya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Macaristan, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Rusya, Slovakya ve Slovenya gibi ülkeler de katılacak. Türkiye, erkekler, senyör ve kadın kollarında toplam 34 oyuncu ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği Asbaşkanı Zafer Altınok (solda) ile Futgolf kadın takımı kaptanı Bilgin Defterli (sağda), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği Asbaşkanı Zafer Altınok (solda) ile Futgolf kadın takımı kaptanı Bilgin Defterli (sağda), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.