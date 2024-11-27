DOLAR
34,64 0,01%
EURO
36,46 -0,21%
ALTIN
2.950,69 -0,69%
BITCOIN
3.237.956,19 -2,14%

Türkiye, 2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda Şampiyonluğa Odaklandı

Türkiye, 7-14 Aralık 2024 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Avrupa Futgolf Şampiyonası'na büyük hedeflerle hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 11:31
Türkiye, 2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda Şampiyonluğa Odaklandı

2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası'na Hazırlıklar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Türkiye karması, 7-14 Aralık 2024 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek olan 2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası'na şampiyonluk hedefiyle hazırlanıyor. Futgolf Gençlik ve Spor Derneği Asbaşkanı Zafer Altınok, şampiyonaya dair umutlarını dile getirerek, "Şampiyonluk hepimizin hedefi," dedi.

İlk Milli Kamp Silivri Golf Sahası'nda

Altınok, Antalya'da yapılacak organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ve hazırlıklara hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Bu şampiyonayı ülkemize getirebildiğimiz için çok mutluyuz. Silivri Golf Sahası'nda ilk milli kampımızı yapıyoruz," şeklinde konuştu.

Beş Yüz Sporcu ve Yirmi Ülke Katılacak

2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası'na 20 ülkeden yaklaşık 500 sporcu katılacak. Altınok, "Çok iyi bir turnuva geçecek. İyi sporcular var. Şampiyonluk herkesin hayali. Bizim de hayalimiz," ifadelerini kullandı.

Kadın Takımından Güçlü Destek

Futgolf Kadın Takımı Kaptanı Bilgin Defterli, turnuvada elde edecekken iyi sonuçlar almak için ekip olarak çalışacaklarına inandığını vurgulayarak, "Böyle bir Avrupa Şampiyonası'nın ülkemizde düzenlenmesinden gurur duyuyoruz," dedi. Defterli, "Ev sahibiyiz. Bunun da üstesinden geleceğimizden eminim," diye ekledi.

Türkiye'nin Katılımı ve Kategoriler

Organizasyona Almanya, Belçika, Çekya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Macaristan, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Rusya, Slovakya ve Slovenya gibi ülkeler de katılacak. Türkiye, erkekler, senyör ve kadın kollarında toplam 34 oyuncu ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği Asbaşkanı Zafer Altınok (solda) ile Futgolf kadın takımı kaptanı...

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği Asbaşkanı Zafer Altınok (solda) ile Futgolf kadın takımı kaptanı Bilgin Defterli (sağda), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği Asbaşkanı Zafer Altınok (solda) ile Futgolf kadın takımı kaptanı...

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği Asbaşkanı Zafer Altınok (solda) ile Futgolf kadın takımı kaptanı Bilgin Defterli (sağda), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yusuf Şeref Güven, İki Yılda Ampute Milli Takım Formasını Giydi
2
Alperen Şengün'den Tarihi Triple-Double; Houston Uzatmada Kazandı
3
Galatasaray, AZ Alkmaar ile Tarih Yazıyor: İkinci Hollanda Temsiliyle Karşılaşacak
4
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Tarihinde İlk Kez Avrupa Şampiyonası'nda!
5
Galatasaray, Avrupa'da 323. Maçına Çıkıyor
6
Fenerbahçe, Avrupa'nın Kristal Merkezi Prag'da Slavia ile Karşılaşıyor
7
Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile 249. Avrupa Maçını Oynayacak

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!