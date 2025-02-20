Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya'ya Mağlup Oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya'ya 80-67 yenildi. Milliler, grupta ikinci kez mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 22:37
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 22:37
Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya'ya Mağlup Oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı İtalya'ya 80-67 Yenildi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında İtalya karşısında zorlu bir mücadele verdi. Maç sonunda Türkiye, 80-67'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı.

İlk Periyotta İtalya'nın Üstünlüğü

Karşılaşmanın ilk periyodunda A Milli Takım, skor üretmekte zorlandı. Pota altından etkili olan İtalya, ilk çeyreği 17-12 önde tamamlamayı başardı.

İkinci Periyot İtalya'nın Kontrolünde Geçti

İkinci periyoda baskılı başlayan İtalya, 13. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 16-26. Millilerin basit hatalarını çok iyi değerlendiren "Gök Mavililer", Bortolani'nin basketleriyle 18. dakikada 18 sayılık fark yakaladı: 23-41. Ancak Türkiye, Cedi Osman ile üst üste sayılar bulmasına rağmen, İtalya soyunma odasına 48-31 üstün gitti.

Üçüncü Çeyrek Türkiye İçin Umut Taşıdı

Üçüncü çeyrekte toparlanan ve savunmayı sertleştiren A Milli Takım, periyodun bitimine 53 saniye kala Onuralp Bitim'in turnikesiyle farkı 8 sayıya kadar indirerek 50-58 yaptı. İtalya, son çeyreğe 60-50 önde girdi.

Dördüncü Periyotta Kritik Anlar

Dördüncü ve son periyotta, Gök Mavililer 35. dakikada farkı 16 sayıya (52-68) çıkardı. Ancak, Onuralp Bitim'in art arda kaydettiği 11 sayıyla Türkiye farkı 7'ye çekti: 63-70. Kalan bölümde kritik basketler bulan İtalya, mücadeleyi 80-67'lik skorla kazandı.

Grupta İkinci Mağlubiyet

A Milli Takım, EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda çıktığı 5. maçta ikinci kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen milliler, Macaristan (2) ve İzlanda ile oynadığı 3 müsabakayı kazanmıştı. Ancak, İtalya'ya hem deplasmanda hem de iç sahada mağlup oldu.

Türkiye, B Grubu'ndaki 6. ve son maçında 23 Şubat Pazar günü İzlanda'ya konuk olacak.

Semih Erden'e Teşekkür

Basketbolculuk kariyerini noktalayan eski milli oyuncu Semih Erden'e takdir gösterildi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tunçeri, mücadelenin ilk periyodunun ardından Erden'e çerçeveletilmiş milli takım forması takdim etti. Bu an, BGM'da bulunan taraftarlar tarafından alkışlarla karşılanarak, Semih Erden'i onurlandırdı.

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