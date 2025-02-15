Türkiye, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na 24 Branşla Hazırlanıyor

Türkiye, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na Hazırlanıyor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Japonya'da gerçekleştirilecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 24 branşta mücadele edeceklerini duyurdu. Gözel, olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için tüm hazırlıkları sürdürdüklerini belirtti.

Olimpiyat Oyunları Hakkında Bilgiler

2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları, 15-26 Kasım tarihleri arasında Tokyo, Japonya'da düzenlenecek. Bu organizasyonun dünyadaki en büyük üçüncü spor etkinliği olduğunu ifade eden Dursun Gözel, federasyon olarak olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanmayı hedeflediklerini aktardı.

Branşlar ve Hedefler

Gözel, olimpiyatlara futsal, güreş ve atletizm gibi çeşitli branşlarla katılmayı planladıklarını belirtirken, "24 branşa hakim durumdayız. İnşallah olimpiyatlarda ülkemizin bayrağını en iyi şekilde temsil edeceğiz," dedi. Daha önce yapılan olimpiyatlarda Türkiye'nin takım halinde 7. olması, hedeflerini daha da artırıyor.

Devlet Desteği ve Hedefler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve destek verenlere teşekkür eden Gözel, devletin tüm imkanlarıyla sporcuların yanlarında olduğuna dikkat çekti. "Olimpiyatlarda Türkiye olarak şampiyon olmaya gideceğiz ve Allah'ın izniyle de başaracağız," ifadelerini kullandı.

Futsal Takımına Güven

Futsal takımına güvendiklerini dile getiren Gözel, hem bayan hem de erkek takımlarıyla dünya şampiyonu olmayı hedeflediklerini açıkladı. Daha sonra, Japonya'daki olimpiyatlara odaklanacaklarını sözlerine ekledi.

Çalışma Aşkı ve Taahhüt

Yeni yönetimle birlikte çalışmalara katılan Dursun Gözel, "Neşet Ertaş'ın 'Aşk ile çalışan yorulmaz' sözü bize ilham veriyor. Gece gündüz demeden, yorulmadan hizmet ediyoruz. İşitme engelli camiamıza hizmet etmekten gurur duyuyoruz," diyerek motive edici bir mesaj verdi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Dursun Gözel, 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası için geldiği memleketi Sivas'ta AA muhabirine açıklamada bulundu, federasyonun çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi verdi.