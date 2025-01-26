Türkiye 24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası'nda Şampiyonluk Yaşadı

Türkiye, 24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, 24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası'nda gösterdiği üstün performansla şampiyonluğa ulaştı. İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde, Sırbistan ile karşılaşan milliler, rakibini 77-64 yenerek 3'te 3 yaptı.

Turnuvanın Detayları

Ay-yıldızlılarımız, turnuvanın önceki günlerinde Romanya ve Gürcistan'ı mağlup ederek finale yükselmişti. Sırbistan karşısında ilk çeyreği 14-20 geride kapatan ekip, ikinci yarıda göstermiş olduğu etkili oyunla devreyi 40-34 önde tamamladı. Karşılaşmanın sonlarına doğru da üstünlüğünü koruyarak 77-64'lük bir skorla sahadan galibiyetle ayrıldı.

Öne Çıkan Oyuncular

Millilerden Darius Karutasu, 19 sayılık performansı ile maçın en skorer ismi oldu. Ömer Alp Elitaş, 15 sayı ve 15 ribaunt ile önemli bir katkı sağlarken, Demir Öztürk de 14 sayı ile başarıyı destekledi. Sırbistan'dan Ognjen Simjanovski ise 17 sayıyla mücadele etti.

Ödül Töreni ve Saygı Duruşu

Karşılaşma öncesinde Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Maçın ardından ise Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yöneticileri, şampiyon milli takıma kupasını takdim etti. Kaptan Demir Öztürk, kupa ile sahneye çıkarak coşku dolu anlar yaşattı.

MVP Ödülü Ömer Alp Elitaş'ın

Düzenlenen turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülü Ömer Alp Elitaş'a verildi. 15 sayı ve 15 ribauntluk performansı ile dikkat çeken Elitaş, ödülünü TBF Operasyonlar Müdürü Altay Baki'den aldı.

Turnuvanın En İyi 5'i Başarıya Doğru

24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası'nın en iyi 5'inde Türkiye'den Darius Karutasu ve Ömer Alp Elitaş, Sırbistan'dan Ognjen Simjanovski, Gürcistan'dan Saba Patashuri ve Romanya'dan Stefan Banica yer aldı. Bu oyunculara ödüllerini TBF Operasyonlar Yetkilisi Bertan Kaya verdi.

Başantrenör Özcan Çakar: "Amacımız Avrupa Şampiyonası'nda Şampiyonluk"

TÜrkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı'nın başantrenörü Özcan Çakar, Avrupa Şampiyonası için şampiyonluk hedefinde olduklarını vurguladı. Çakar, "Çocuklar müthiş özveri gösterdiler. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz," dedi.

Turnuvanın MVP'si Ömer Alp Elitaş ise, "Takım arkadaşlarım harika bir performans sergiledi. Avrupa şampiyonluğuyla ülkemizi gururlandırmak istiyoruz," ifadelerini kullandı.