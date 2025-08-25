Türkiye 3-0 Bulgaristan: Santarelli ve Gizem Örge'den değerlendirme

Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik ekip ve oyuncular performanslarını değerlendirdi.

Daniele Santarelli'nin yorumu

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, maç sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan mücadelesinin önemini oyunculara anlattığını belirtti. Santarelli, "Bence baştan itibaren iyi bir tutum sergiledik. Ancak üçüncü sette olanlar uzun süre aklımda kalacak. Oyunculara, 'biz rekorların takımıyız' dedim. Çünkü bazen gerçekten inanılmaz şeyler yapabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Santarelli, grup aşamasının son maçında Kanada ile karşılaşacaklarına dikkati çekerek, "Kanada iyi takım. Bazı oyuncuları olmasa da iyi takım. Giovanni Guidetti ve ekibi çok çalışıyor. Bugün bir maçı inanılmaz çevirdiler. Bize karşı kesinlikle ellerinden gelenin en iyisini yapmak isteyecekler. Bu her iki takım için de iyi bir hedef maçı. Kanada'ya odaklanmalıyız çünkü grubumuzu birinci bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gizem Örge'nin değerlendirmesi

Milli libero Gizem Örge de Bulgaristan'ı mücadelelerinden dolayı tebrik ederek, takım savunmasına ve sabırlı oyuna vurgu yaptı. Örge, "Defansta dirençli oyun sergilediler. Biz de oyunda çok sabırlıydık, bunu beğendim. Rallilerde çok fazla defans yapmalarına rağmen sabırlı voleybol oynadık. Üçüncü sette hepimiz düştük ama kenardan gelen arkadaşlar çok iyi iş çıkardı. İyi bir takım çalışmasıydı. Modumuz iyi, yolumuz açık. Kanada maçı var sırada. Liderlik maçı. Burada her maç önemli. Yolumuza kayıpsız devam edip, lider olmak istiyoruz." dedi.

Milli takımın hedefi grup liderliği ve yoluna kayıpsız devam etmek olarak öne çıkıyor; sıradaki rakip Kanada ile yapılacak maç kritik önem taşıyor.