Türkiye Atıcılık Takımı Plak Atışları Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Bronz Madalya Kazandı

Atıcılıkta Bronz Madalya Başarısı

Türkiye, Polonya'nın Poznan kentinde gerçekleştirilen Plak Atışları Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir başarıya imza attı.

Millilerin Zaferi

Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, milli takım oyuncularından Oğuzhan Tüzün, Nedim Tolga Tunçer, Safiye Temizdemir ve Rümeysa Pelin Kaya, takım müsabakalarında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Safiye Temizdemir'in Başarısı

Organizasyonun diğer bir önemli anı ise milli atıcılardan olan Safiye Temizdemir'in trap solo müsabakasında bronz madalya kazanmasıydı.