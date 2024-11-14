Türkiye Atletizm Federasyonu'nda Yeni Merkez Hakem Kurulu Oluştu

Türkiye Atletizm Federasyonu'nda Merkez Hakem Kurulu Belli Oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyelerini duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, MHK'de yer alan isimler ve görevleri hakkında bilgi verildi.

Yeni MHK Üyeleri

Yeni Merkez Hakem Kurulu'nda Salih Natur, Yaprak Kalemoğlu, Ali Çelik, Nilgün Ata, Cengiz Çiçek, Doğan Bulut, İlhan Bayısın, İsmail Güzeloğlu ve Gülsen Tosun Tunç bulunuyor.

Bu atama ile birlikte Türkiye Atletizm Federasyonu, sporun doğru ve adil bir şekilde yönetilmesini sağlamak için önemli bir adım atmış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.