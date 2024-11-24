Türkiye, Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nda Şampiyon

Türkiye'nin Tarihi Başarısı

Türkiye, Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nda tarih yazdı ve takım halinde şampiyon oldu. Bosna Hersek'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyona, 4 gün süresince devam etti.

Toplam 16 Madalya ile Güçlü Performans

Ay-yıldızlı ekip, bu süreçte 9 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak toplamda 16 madalyayla döndü. Bu performans, Türkiye'nin Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando tarihindeki en başarılı sonuç olarak kaydedildi.

Başkan Tanrıkulu'ndan Kutlama

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, bu başarıyı değerlendirirken, "Kardeş ülkemiz Bosna Hersek'te 4 gün boyunca tarih yazdık. Bu kategoride tarihimizin en iyi sonucunu elde ettik. 16 sıkletin 9’unda altın madalya kazandık. Bu, geleceğimiz adına önemli bir sinyal. Takım ruhu ve sinerjinin bu başarıda önemli rol oynadığını düşünüyorum. Bu büyük başarıda emeği geçen teknik ekibimizi, sporcularımızı, kulüplerini, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum. Bu zincirleme bir başarıdır." dedi.

Madalya Sahipleri

Altın Madalyalar:

Furkan Ubeyde Çamoğlu (54kg), Enes Kaplan (58kg), Berkay Erer (68kg), Yiğithan Kılıç (80kg), Hayrunnisa Gürbüz (62kg), Elif Sude Akgül (49kg), Sıla Irmak Uzunçavdar (53kg), Şevval Çakal (62kg), Zehra Begüm Kavukcuoğlu (+73kg).

Gümüş Madalya:

Eylül Mina Durdu (57kg).

Bronz Madalyalar:

Yusuf Badem (58kg), Buğra Coşgungönül (68kg), Eren Özdemir (68kg), Rahmet Baran Şimşek (+87kg), Öykü Özbey (53kg), Mümüne Nur Göz (57kg).

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.