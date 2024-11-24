DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.379.917,35 -0,23%

Türkiye, Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nda Şampiyon

Türkiye, Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nda 16 madalya kazanarak tarih yazdı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 00:09
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 00:09
Türkiye, Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nda Şampiyon

Türkiye'nin Tarihi Başarısı

Türkiye, Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nda tarih yazdı ve takım halinde şampiyon oldu. Bosna Hersek'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyona, 4 gün süresince devam etti.

Toplam 16 Madalya ile Güçlü Performans

Ay-yıldızlı ekip, bu süreçte 9 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak toplamda 16 madalyayla döndü. Bu performans, Türkiye'nin Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando tarihindeki en başarılı sonuç olarak kaydedildi.

Başkan Tanrıkulu'ndan Kutlama

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, bu başarıyı değerlendirirken, "Kardeş ülkemiz Bosna Hersek'te 4 gün boyunca tarih yazdık. Bu kategoride tarihimizin en iyi sonucunu elde ettik. 16 sıkletin 9’unda altın madalya kazandık. Bu, geleceğimiz adına önemli bir sinyal. Takım ruhu ve sinerjinin bu başarıda önemli rol oynadığını düşünüyorum. Bu büyük başarıda emeği geçen teknik ekibimizi, sporcularımızı, kulüplerini, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum. Bu zincirleme bir başarıdır." dedi.

Madalya Sahipleri

Altın Madalyalar:
Furkan Ubeyde Çamoğlu (54kg), Enes Kaplan (58kg), Berkay Erer (68kg), Yiğithan Kılıç (80kg), Hayrunnisa Gürbüz (62kg), Elif Sude Akgül (49kg), Sıla Irmak Uzunçavdar (53kg), Şevval Çakal (62kg), Zehra Begüm Kavukcuoğlu (+73kg).

Gümüş Madalya:
Eylül Mina Durdu (57kg).

Bronz Madalyalar:
Yusuf Badem (58kg), Buğra Coşgungönül (68kg), Eren Özdemir (68kg), Rahmet Baran Şimşek (+87kg), Öykü Özbey (53kg), Mümüne Nur Göz (57kg).

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nda Şampiyon
2
Okan Buruk: "İkinci Golü Bulabilirdik"
3
TFF'den Yeni Klasman Temsilci Semineri Düzenlendi
4
Fenerbahçe, Kayserispor'u 6-2 Farkla Geçti
5
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile Karşılaşıyor
6
Ballon d’Or 2024 Ödül Töreni Ne Zaman? Favori Futbolcular ve Adaylar Belli Oldu!
7
MKE Ankaragücü'nde Cihat Arslan Dönemi Sona Erdi

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı