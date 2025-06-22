Türkiye, Avrupa Gençler Judo Kupası'nda Altın ve Bronz Kazandı

Türkiye, Avrupa Gençler Judo Kupası'nda Başarı Elde Etti

Türkiye, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Avrupa Gençler Judo Kupası'nda önemli bir başarıya imza attı. Milli judocular, 1 altın ve 1 bronz madalya kazanarak ülkemizi gururlandırdı.

Erman Gürgen Altın Madalya Kazandı

Turnuvanın erkekler 81 kilo finalinde mücadele eden Erman Gürgen, Sırp rakibi Mihajlo Simin'i yenerek altın madalyaya ulaşmayı başardı. Bu zafer, Gürgen'in yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Begümnaz Doğruyol Bronz Madalya ile Döndü

Kadınlar 48 kilo kategorisinde gerçekleşen bronz madalya müsabakasında ise Begümnaz Doğruyol, Sırp judocu Natalija Prolic'i mağlup ederek üçüncülük elde etti. Doğruyol'un bu başarısı, Türk kadın judosunun yükselen performansını göstermektedir.

Türkiye Judo Federasyonu, elde edilen bu başarıların ardından milli takımın geleceği için umut verici olduğunu belirtti.

Türkiye, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Gençler Judo Kupası'nda 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Milli sporculardan Erman Gürgen altın, Begümnaz Doğruyol ise bronz madalyanın sahibi oldu.