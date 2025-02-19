Türkiye, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'na İddialı Bir Katılım Gösteriyor

Türkiye, Avrupa'da Okçulukta Gururlandıracak

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'ndaki iddialı tutumlarını vurgulayarak, "Şampiyonada sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Tüm kategorilerde Avrupa şampiyonluğu yolunda çok iddialıyız," dedi.

Şampiyonanın Detayları

Topaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda farklı kategorilerde 36 sporcu ile katıldıklarını belirtti. "Eminim ki bu şampiyonada sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Uzun süredir bu yarışma için çalışıyorlar," ifadelerini kullandı.

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nın 25 ülke tarafından katılım gösterilen ve Avrupa'nın kış sezonundaki en önemli yarışmalardan biri olduğunu belirten Topaloğlu, "15 Mart itibarıyla okçuluğun açık alan sezonu başlayacak. Ümit ediyorum ki sporcularımız bizleri tekrar gururlandıracak, madalyalar alacaklar," dedi.

Misafirperverlik ve Destek

Topaloğlu, sportif başarının yanı sıra misafirleri en iyi şekilde ağırlamak ve Samsun'u tanıtmak istediklerine de dikkat çekti. "Bu anlamda Samsun'da bu yarışmaya büyük bir ilgi var. Final yarışmalarında tribünlerimizin halkımızla dolması ve milli takımlarımızı desteklemeleri çok önemli," diye ekledi.

Hedef: Birincilik ve Madalyalar

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Avrupa Şampiyonası'nın eleme atışları ile başladıklarını belirtti. "Altı kategoride sıralama atışları başladı ve şu ana kadar durumu gayet iyi. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nı en çok madalya alıp birinci bitirmek," dedi.

Oluşan olumlu atmosfer ve sporcunun motivasyonu, bu önemli yarışmanın Türkiye'ye kazandıracağı başarılar açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.