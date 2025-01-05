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Türkiye Basketbol Ligi'nde 19. Hafta Sonuçları Açıklandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında oynanan 3 maçta elde edilen sonuçlar belli oldu.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 20:57
Türkiye Basketbol Ligi'nde 19. Hafta Sonuçları Açıklandı

Türkiye Basketbol Ligi'nde Heyecan Doruğa Ulaştı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında, bugün 3 önemli karşılaşma yapıldı. Basketbolseverlerin merakla takip ettiği maçlarda takımlar kıyasıya mücadele verdi ve sonuçlar büyük bir heyecan yarattı.

Oynanan Müsabakalardan Alınan Sonuçlar

Gaziantep Basketbol - Carpartner TED Ankara Kolejliler: 87-84

Haremspor - Trabzonspor: 67-91

Kapaklıspor - MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 60-100

Bu sonuçlar ligdeki sıralamaları etkilerken, takımların gelecek haftalardaki performansı da merakla bekleniyor.

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