Türkiye Basketbol Ligi'nde 19. Hafta Sonuçları Açıklandı

Türkiye Basketbol Ligi'nde Heyecan Doruğa Ulaştı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında, bugün 3 önemli karşılaşma yapıldı. Basketbolseverlerin merakla takip ettiği maçlarda takımlar kıyasıya mücadele verdi ve sonuçlar büyük bir heyecan yarattı.

Oynanan Müsabakalardan Alınan Sonuçlar

Gaziantep Basketbol - Carpartner TED Ankara Kolejliler: 87-84

Haremspor - Trabzonspor: 67-91

Kapaklıspor - MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 60-100

Bu sonuçlar ligdeki sıralamaları etkilerken, takımların gelecek haftalardaki performansı da merakla bekleniyor.