Türkiye Basketbol Ligi'nde 19. Hafta Sonuçları Açıklandı

Türkiye Basketbol Ligi'nde Heyecan Doruğa Ulaştı
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında, bugün 3 önemli karşılaşma yapıldı. Basketbolseverlerin merakla takip ettiği maçlarda takımlar kıyasıya mücadele verdi ve sonuçlar büyük bir heyecan yarattı.
Oynanan Müsabakalardan Alınan Sonuçlar
Gaziantep Basketbol - Carpartner TED Ankara Kolejliler: 87-84
Haremspor - Trabzonspor: 67-91
Kapaklıspor - MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 60-100
Bu sonuçlar ligdeki sıralamaları etkilerken, takımların gelecek haftalardaki performansı da merakla bekleniyor.