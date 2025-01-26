Türkiye Basketbol Ligi'nde 21. Haftanın Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 21. Haftanın Ayrıntıları
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 21. hafta, bugün yapılan zorlu maçlarla sona erdi. Takımların kıyasıya mücadelesinin yaşandığı bu haftada elde edilen sonuçlar dikkat çekti.
Maç Sonuçları:
- Kapaklıspor: 89 - Finalspor: 84
- Gaziantep Basketbol: 84 - Esenler Erokspor: 76
- Trabzonspor: 87 - Konya Büyükşehir Belediyespor: 71
- OGM Ormanspor: 71 - Çayırova Belediyesi: 70
Haftanın sonuçları, takımların ligdeki konumlarını etkilerken, izleyicilere de heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.