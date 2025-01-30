Türkiye Basketbol Ligi'nde 22. Hafta Sonuçları Açıklandı

22. Haftada Dikkat Çeken Sonuçlar
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 22. haftası geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Haftanın karşılaşmaları büyük bir heyecanla sona ererken, elde edilen sonuçlar basketbolseverler tarafından merakla takip edildi.
Maç Sonuçları
Haftanın önemli karşılaşmalarından bazıları ve sonuçları şu şekilde:
- Konya Büyükşehir Belediyespor - MKE Ankaragücü İkon Menkul: 90-88
- Çayırova Belediyesi - Gaziantep Basketbol: 57-75
Öte yandan, ligin 22. haftasında oynanması planlanan Bandırma Bordo Basketbol-Kapaklıspor ve Finalspor-Trabzonspor maçları ise ertelendi.
Basketbol severler, ligin ilerleyen haftalarında bu karşılaşmaların ne zaman yapılacağı konusunda gelişmeleri merakla bekliyor.