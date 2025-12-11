Trendyol Süper Lig 16. Hafta: Program ve Öne Çıkan Maçlar

Trendyol Süper Lig’de 16. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig’in 16. haftası, yarın oynanacak Kasımpaşa - Gençlerbirliği müsabakasıyla start alacak. Haftanın maçları 13 Aralık Cumartesi, 14 Aralık Pazar ve 15 Aralık Pazartesi günleri oynanacak ve zirve takibini yakından ilgilendiren karşılaşmalar öne çıkıyor.

Haftanın dikkat çeken randevularında Trabzonspor, Beşiktaş’ı ağırlarken; lider Galatasaray ise deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Zirve yarışındaki ekiplerden Fenerbahçe ise evinde Konyasporu konuk edecek.

16. haftanın programı

Yarın

20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği

13 Aralık Cumartesi

14.30 Çaykur Rizespor - Eyüpspor

17.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor

20.00 Antalyaspor - Galatasaray

14 Aralık Pazar

14.30 Gaziantep FK - Göztepe

17.00 Fatih Karagümrük - Kocaelispor

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş

20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir

15 Aralık Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Konyaspor

