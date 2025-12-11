DOLAR
Trendyol Süper Lig 16. Hafta: Program ve Öne Çıkan Maçlar

Trendyol Süper Lig 16. hafta, Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçıyla başlayacak; Galatasaray-Antalyaspor, Trabzonspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Konyaspor öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 10:19
Trendyol Süper Lig 16. Hafta: Program ve Öne Çıkan Maçlar

Trendyol Süper Lig’de 16. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig’in 16. haftası, yarın oynanacak Kasımpaşa - Gençlerbirliği müsabakasıyla start alacak. Haftanın maçları 13 Aralık Cumartesi, 14 Aralık Pazar ve 15 Aralık Pazartesi günleri oynanacak ve zirve takibini yakından ilgilendiren karşılaşmalar öne çıkıyor.

Haftanın dikkat çeken randevularında Trabzonspor, Beşiktaş’ı ağırlarken; lider Galatasaray ise deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Zirve yarışındaki ekiplerden Fenerbahçe ise evinde Konyasporu konuk edecek.

16. haftanın programı

Yarın
20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği

13 Aralık Cumartesi
14.30 Çaykur Rizespor - Eyüpspor
17.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor
20.00 Antalyaspor - Galatasaray

14 Aralık Pazar
14.30 Gaziantep FK - Göztepe
17.00 Fatih Karagümrük - Kocaelispor
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş
20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir

15 Aralık Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Konyaspor

