Trendyol Süper Lig 16. Hafta: Program ve Öne Çıkan Maçlar

Trendyol Süper Lig’de 16. hafta heyecanı başlıyor
Trendyol Süper Lig’in 16. haftası, yarın oynanacak Kasımpaşa - Gençlerbirliği müsabakasıyla start alacak. Haftanın maçları 13 Aralık Cumartesi, 14 Aralık Pazar ve 15 Aralık Pazartesi günleri oynanacak ve zirve takibini yakından ilgilendiren karşılaşmalar öne çıkıyor.
Haftanın dikkat çeken randevularında Trabzonspor, Beşiktaş’ı ağırlarken; lider Galatasaray ise deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Zirve yarışındaki ekiplerden Fenerbahçe ise evinde Konyasporu konuk edecek.
16. haftanın programı
Yarın
20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği
13 Aralık Cumartesi
14.30 Çaykur Rizespor - Eyüpspor
17.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor
20.00 Antalyaspor - Galatasaray
14 Aralık Pazar
14.30 Gaziantep FK - Göztepe
17.00 Fatih Karagümrük - Kocaelispor
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş
20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir
15 Aralık Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Konyaspor
TRENDYOL SÜPER LİG’İN 16. HAFTASI YARIN OYNANACAK KASIMPAŞA-GENÇLERBİRLİĞİ MÜSABAKASIYLA BAŞLAYACAK.