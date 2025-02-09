Türkiye Basketbol Ligi'nde 24. Haftanın Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 24. Hafta Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi, 24. haftası 4 heyecan dolu maçla devam etti. Ligin üst sıralarındaki mücadelelerin yanı sıra alt sıralardaki takımlar da kritik maçlara çıkarken, alınan sonuçlar basketbol severleri heyecanlandırdı.

Maç Sonuçları

OGM Ormanspor: 74 - Pizzabulls Co Basket: 70

74 - 70 Carpartner TED Ankara Kolejliler: 85 - Kapaklıspor: 81

85 - 81 Çayırova Belediyesi: 78 - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 108

78 - 108 Bandırma Bordo Basketbol: 60 - MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 67

Bu sonuçlarla birlikte Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ndeki sıralama da yeniden şekillenecek. Ligin gidişatı ve takımların performansları, önümüzdeki haftalarda daha da dikkat çekecek.