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Türkiye Basketbol Ligi'nde 24. Haftanın Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 24. haftası 4 maçla tamamlandı. İşte alınan sonuçlar.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 20:15
Türkiye Basketbol Ligi'nde 24. Haftanın Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 24. Hafta Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi, 24. haftası 4 heyecan dolu maçla devam etti. Ligin üst sıralarındaki mücadelelerin yanı sıra alt sıralardaki takımlar da kritik maçlara çıkarken, alınan sonuçlar basketbol severleri heyecanlandırdı.

Maç Sonuçları

  • OGM Ormanspor: 74 - Pizzabulls Co Basket: 70
  • Carpartner TED Ankara Kolejliler: 85 - Kapaklıspor: 81
  • Çayırova Belediyesi: 78 - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 108
  • Bandırma Bordo Basketbol: 60 - MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 67

Bu sonuçlarla birlikte Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ndeki sıralama da yeniden şekillenecek. Ligin gidişatı ve takımların performansları, önümüzdeki haftalarda daha da dikkat çekecek.

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