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Türkiye Basketbol Ligi'nde 8. Haftada Gerilim Dolu Maçlar

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 8. hafta maçları oynandı, sonuçlar belli oldu.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 20:39
Türkiye Basketbol Ligi'nde 8. Haftada Gerilim Dolu Maçlar

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 8. Haftanın Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi, 8. haftasında heyecan dolu 3 karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. İşte haftanın maç sonuçları:

Maç Sonuçları

  • Carpartner TED Ankara Kolejliler - Trabzonspor: 73-69
  • Shipeddy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol - Konya Büyükşehir Belediyespor: 81-74
  • İstanbul Ankaspor - Kapaklıspor: 74-88

Bu sonuçlarla birlikte ligin genel durumu ve takımların performansları daha da netleşti. Gelecek haftalarda yapılacak olan maçlar ise merakla bekleniyor.

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