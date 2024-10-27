Türkiye Basketbol Ligi'nde 8. Haftada Gerilim Dolu Maçlar

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 8. Haftanın Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi, 8. haftasında heyecan dolu 3 karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. İşte haftanın maç sonuçları:

Maç Sonuçları

Carpartner TED Ankara Kolejliler - Trabzonspor: 73-69

- Trabzonspor: Shipeddy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol - Konya Büyükşehir Belediyespor: 81-74

- Konya Büyükşehir Belediyespor: İstanbul Ankaspor - Kapaklıspor: 74-88

Bu sonuçlarla birlikte ligin genel durumu ve takımların performansları daha da netleşti. Gelecek haftalarda yapılacak olan maçlar ise merakla bekleniyor.