DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.471.613,62 0,4%

Türkiye Basketbol Ligi'nde Haftanın İlk Maçları Gerçekleşti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 15. haftası, 3 heyecan dolu maçla açıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 20:13
Türkiye Basketbol Ligi'nde Haftanın İlk Maçları Gerçekleşti

Türkiye Basketbol Ligi'nde Haftanın İlk Maçları Gerçekleşti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 15. haftası, 3 müsabakayla heyecan dolu bir başlangıç yaptı. 3 karşılaşmanın sonuçları, ligin bu haftasının nabzını tutmakta.

Oynanan Müsabakalar ve Sonuçları

İlk olarak, Carpartner TED Ankara Kolejliler, İstanbul Ankaspor ile karşı karşıya geldi ve maçı 92-58 gibi net bir skorla kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Diğer bir mücadelede, Haremspor, Çağdaş Bodrumspor ile mücadele etti ve bu karşılaşmadan 92-75 galip ayrıldı.

Son olarak, Finalspor ve OGM Ormanspor arasında bir diğer çekişmeli maça sahne oldu ve 82-63’lük skorla Finalspor zafere ulaştı.

Bu sonuçlar, Türkiye Basketbol Ligi'nde kıyasıya mücadelenin sürdüğünü gösteriyor. Önümüzdeki maçlar, oluşan puan tablosunu daha da şekillendirecek.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arda Güler, Real Madrid ile İlk Golünü Girona'ya Karşı Attı
2
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Tayyip Talha Sanuç'tan Önemli Açıklamalar
3
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?
4
Deniz Öncü Moto2 Dünya Şampiyonası'nı 20. Sırada Tamamladı
5
Beşiktaş Taraftarları Derbi Zaferini Nevzat Demir Tesisleri'nde Kutladı
6
Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel: 'Taraftarımız sayesinde kazandık'
7
Manisa FK'de Teknik Direktör Çağdaş Çavuş Dönemi Resmen Sona Erdi

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor