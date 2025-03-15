Türkiye Basketbol Ligi'nde Haftanın Maç Sonuçları: 4 Karşılaşma Gerçekleşti

Türkiye Basketbol Ligi'nde 29. Hafta Müsabakaları Tamamlandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. haftasında, bugün dört farklı karşılaşma gerçekleşti. Basketbolseverler için heyecan dolu anlar sunan bu maçlarda alınan sonuçlar ise dikkat çekiciydi.

Maç Sonuçları

Çağdaş Bodrumspor, Pizzabulls CO Basket karşısında 73-66'lık skorla galip geldi.

Finalspor, İstanbul Ankaspor ile karşılaştı ve zorlu mücadele sonunda 82-80'lik skorla sahadan ayrıldı.

Trabzonspor, OGM Ormanspor ile olan maçını etkileyici bir performansla 93-62 kazanmayı başardı.

Son olarak, Fenerbahçe Koleji Novotel, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile oynadığı karşılaşmayı 97-83'lük skorla galip tamamladı.

Bugün oynanan bu dört karşılaşma, ligdeki rekabetin ne denli arttığını bir kez daha gözler önüne serdi.