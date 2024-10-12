Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. Haftası Başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 6. Haftası
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi, 6. haftasına üç heyecan dolu karşılaşmayla start verdi. İşte günün sonuçları:
Maç Sonuçları
- iLab Basketbol - Kapaklıspor: 84-73
- TED Ankara Kolejliler - Çağdaş Bodrumspor: 81-76
- Esenler Erokspor - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 94-83
Yapılan bu maçlarla birlikte ligdeki mücadele devam ederken, takımların performansları ve geliştirilen stratejiler dikkat çekti. Taraftarlar, takımları desteklemek için tribünlerde yerlerini aldı.