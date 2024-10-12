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Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. Haftası Başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 6. hafta, 3 maç sonucuyla açıldı. Sonuçlar ve takımların performansları haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 21:31
Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. Haftası Başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 6. Haftası

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi, 6. haftasına üç heyecan dolu karşılaşmayla start verdi. İşte günün sonuçları:

Maç Sonuçları

  • iLab Basketbol - Kapaklıspor: 84-73
  • TED Ankara Kolejliler - Çağdaş Bodrumspor: 81-76
  • Esenler Erokspor - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 94-83

Yapılan bu maçlarla birlikte ligdeki mücadele devam ederken, takımların performansları ve geliştirilen stratejiler dikkat çekti. Taraftarlar, takımları desteklemek için tribünlerde yerlerini aldı.

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