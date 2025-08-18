Türkiye Basketbol Süper Ligi 4 Sezon Boyunca beIN SPORT'ta

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile beIN SPORT arasında yapılan anlaşma sonucunda, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları 4 sezon boyunca canlı olarak yayınlanacak.

Anlaşmanın kapsamı

TBF'den yapılan açıklamaya göre beIN SPORT, anlaşma kapsamında ligdeki maçların tamamını canlı yayınlama hakkına sahip olacak. Bu işbirliği ile Türk basketbolunun daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

Yetkililerin açıklamaları

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu yaptığı açıklamada, “Ligimizin tüm maçlarının canlı olarak yayınlanmasıyla Türk basketbolu daha geniş kitlelere ulaşacak. Basketbol yayıncılığı konusundaki eşsiz tecrübesiyle beIN SPORT'a bu süreçteki katkılarından dolayı teşekkür ediyor, yenilediğimiz bu anlaşmanın tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri ise anlaşma ile ilgili şunları söyledi: “Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin önümüzdeki dört sezon boyunca resmi ve tek yayıncısı olmaya devam edeceğimiz için gururluyuz. Bu anlaşmanın yenilenmesi, Türk basketboluna olan güçlü bağlılığımızı ve Türkiye'de spor yayıncılığında en yüksek standartları belirleme kararlılığımızı yansıtmaktadır. Türk sporunun en büyük yatırımcısı olarak, ligin büyümesine, daha geniş kitlelere ulaşmasına ve kulüplerin potansiyellerini en üst düzeyde gerçekleştirmelerine destek olmayı sürdüreceğiz. Türkiye Basketbol Federasyonu ve basketbol camiasıyla birlikte, taraftarlara ligin en unutulmaz anlarını beIN SPORT'un kaliteli, profesyonel ve aynı zamanda yenilikçi yayıncılığıyla yeni dönemde de sunacağız.”