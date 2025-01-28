Türkiye, Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Tayvan'a 8-2 Yenildi

Türkiye, Buz Hokeyi Şampiyonasında Zorlu Bir Maç Geçirdi

Erkekler 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, 3. Klasman A Grubu'ndaki ikinci maçında Tayvan ile karşı karşıya geldi. Maç sonunda ay-yıldızlı ekibimiz, rakibine 8-2'lik skorla mağlup oldu.

Maçın Detayları

20 Yaş Altı Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Zeytinburnu Buz Adası'nda düzenlenen organizasyonda, gruptaki ikinci müsabakasını oynadı. Türkiye'nin golleri, Osman Meydancı ve Kaan Bahadır tarafından kaydedildi.

Önceki Karşılaşma ve Gelecek Maç

Türkiye, gruptaki ilk karşılaşmasında Bosna Hersek'i 9-1 gibi farklı bir skorla yenmişti. Milli takım, 30 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de Bulgaristan ile grup aşamasındaki üçüncü maçına çıkmayı bekliyor.

Erkekler 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda Türkiye ile Tayvan, Zeytinburnu Buz Adası'nda karşılaştı.

Erkekler 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda Türkiye ile Tayvan, Zeytinburnu Buz Adası'nda karşılaştı.