Türkiye Buz Hokeyi Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 3. Klasman'da Üçüncü Oldu

Türkiye Buz Hokeyi Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu

Türkiye Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Kırgızistan ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, Zeytinburnu Buz Adası’ndaki mücadelede rakibine 3-1 mağlup oldu ve turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Kırgızistan Şampiyonluk İlgisini Elde Etti

Bu sonuçla birlikte Türkiye, organizasyonu üçüncü bitirirken, Kırgızistan şampiyonluk sevinci yaşadı. Türkmen takım ise turnuvayı ikincilikle tamamladı.

Karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti.

Millilerin Başarısı: Sava Voronov En İyi Kaleci Seçildi

Ayrıca, milli takımın başarılı kalecisi Sava Voronov, şampiyonanın en iyi kalecisi unvanına layık görüldü. Bu başarı, Türkiye Buz Hokeyi'nin yükselen potansiyelini ortaya koyuyor.

Erkekler Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçında T​​​​​ürkiye Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı, Kırgızistan ile Zeytinburnu Buz Adası'nda karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı ve organizasyonu üçüncü bitirdi.

Erkekler Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçında T​​​​​ürkiye Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı, Kırgızistan ile Zeytinburnu Buz Adası'nda karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı ve organizasyonu üçüncü bitirdi.