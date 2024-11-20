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Wolfsburg, Galatasaray Petrol Ofisi'ni 5-0 Geçti

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg'a 5-0 mağlup oldu, puansız kaldı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 22:48
Wolfsburg, Galatasaray Petrol Ofisi'ni 5-0 Geçti

Wolfsburg, Galatasaray Petrol Ofisi'ni 5-0 Zorladı

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray Petrol Ofisi, dördüncü maçında Almanya'nın güçlü takımlarından Wolfsburg ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, Galatasaray'ın 5-0’lık mağlubiyetiyle sonuçlandı.

Wolfsburg'un Hızla Öne Geçişi

Maçın başlama düdüğünün ardından 3. dakikada Wolfsburg öne geçti. Popp'un pasında ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Linder'in şutu savunmadan sekerek Popp'un önünde kaldı. Popp, bekletmeden yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Fark İkiye Çıktı

Wolfsburg, 15. dakikada farkı ikiye taşıdı. Sağdan kullanılan korner atışında Wilms, uzak direğe ortaladı. Yükselen Popp, kafa vuruşuyla hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydetti.

Üçüncü Gol Geliyor

Wolfsburg, 31. dakikada bir gol daha bularak farkı üçe çıkardı. Wilms'in pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Kielland, penaltı noktası üzerindeki Popp'a ortaladı. Popp, müsait durumdaki Minge'yi gördü ve Minge, ceza yayı üzerinden düzgün bir şutla skoru 3-0 yaptı.

Goller Üst Üste Geldi

Wolfsburg, 85. dakikada etkili bir atakla kaleciyi geçemedi. Sağ kanatta topla buluşan Endemann, penaltı noktasındaki Popp'a pas attı. Popp’un şutunu kaleci Gamze, son anda çelmeyi başardı.

Maçın Son Dakikalarında İkisi Daha

88. dakikada Wolfsburg, farkı 4'e yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta Endemann, ceza sahasındaki Popp'a yüksek bir orta gönderdi. Popp, iyi yükselerek kafa vuruşu yaptı ve meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 4-0.

Maçın sonlarına doğru, 90+6. dakikada sol kanatta topla buluşan Popp, ön direğe hareketlenen Lattwein'e harika bir orta yaptı. Lattwein’in kafa vuruşunda top, uzak köşeye gitti ve maçı 5-0 olarak tamamladı.

Sonuç ve Duruş

Müsabaka, Wolfsburg'un 5-0 üstünlüğü ile sonuçlanırken, Alman ekibi gruptaki puanını 6'ya yükseltti. Galatasaray Petrol Ofisi ise, grupta henüz puanla tanışamadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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