Türkiye'de 2025-2026 Yaz Transfer Dönemi Sona Erdi

Türkiye Futbol Federasyonunun kararıyla 30 Haziran'da başlayan 2025-2026 yaz transfer dönemi gece yarısı sona erdi; ara transfer 5 Ocak-10 Şubat 2026 tarihleri arasında olacak.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 00:00
Türkiye Futbol Federasyonunun kararıyla 30 Haziran'da başlayan süreç tamamlandı

Futbolda Türkiye için 2025-2026 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı. Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı kararla 30 Haziran'da başlayan "yaz transfer dönemi" gece yarısı itibarıyla tamamlandı.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 5 Ocak 2026'da başlayıp 10 Şubat'ta sona erecek.

Kulüpler yaz boyunca yaptıkları transferlerle kadrolarını şekillendirirken, sezon öncesi son dakika hamleleri de lig dinamiklerini etkileyebilir. Taraftarlar ve uzmanlar, kapanışın ardından takımların performansını yakından izleyecek.

