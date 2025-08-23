DOLAR
Türkiye, Dünya 21 Yaş Altı'da Fas'ı 3-0 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

21 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'nda Fas'ı 3-0 yenerek organizasyondaki ilk galibiyetini aldı. Sonraki maç Mısır ile 25 Ağustos TSİ 06.00.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 11:08
Jiangmen'de Ay-yıldızlılar üç sette güldü

21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında Fas karşısında etkili bir performans sergiledi.

Ay-yıldızlılar, Çin'in Jiangmen kentinde oynanan karşılaşmayı setlerde 25-20, 25-21, 25-19 alarak maçı 3-0 kazandı.

Bu sonuçla milli takım organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti.

Milliler, gruptaki 4. maçında 25 Ağustos Pazartesi günü TSİ 06.00'da Mısır ile karşılaşacak.

