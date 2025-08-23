Türkiye, Dünya 21 Yaş Altı'da Fas'ı 3-0 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı
Jiangmen'de Ay-yıldızlılar üç sette güldü
21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında Fas karşısında etkili bir performans sergiledi.
Ay-yıldızlılar, Çin'in Jiangmen kentinde oynanan karşılaşmayı setlerde 25-20, 25-21, 25-19 alarak maçı 3-0 kazandı.
Bu sonuçla milli takım organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti.
Milliler, gruptaki 4. maçında 25 Ağustos Pazartesi günü TSİ 06.00'da Mısır ile karşılaşacak.