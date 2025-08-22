Türkiye, Dünya 21 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda ABD'ye 3-2 Yenildi
A Grubu ikinci maçında sıkı mücadele
Türkiye 21 Yaş Altı Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında ABD'ye 3-2 mağlup oldu.
Mücadele, Çin'in Jiangmen kentinde oynandı. Setler sırasıyla 25-21, 13-25, 22-25, 25-21 ve 7-15 şeklinde sonuçlandı.
Milli takım, gruptaki 3. maçında yarın TSİ 09.00'da Fas ile karşılaşacak.
Karşılaşmalar sonunda gruplarında ilk 4'e giren ekipler, adlarını son 16'ya yazdıracak.