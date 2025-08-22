Türkiye, Dünya 21 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda ABD'ye 3-2 Yenildi

Türkiye 21 Yaş Altı Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında Çin'in Jiangmen kentinde ABD'ye 3-2 mağlup oldu; yarın TSİ 09.00'da Fas ile karşılaşacak.