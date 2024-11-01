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Türkiye, Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda 38 Madalya Kazandı

Türkiye, Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda 4 altın, 12 gümüş ve 22 bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 11:54
Türkiye, Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda 38 Madalya Kazandı

Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda Türkiye'nin Başarısı

Türkiye, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nı, toplamda 38 madalya ile tamamladı. 23-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen bu organizasyonda, 71 ülkeden 3,687 sporcu mücadele etti ve Türkiye, madalya sıralamasında 18. sırayı aldı.

Türkiye'nin Madalya Dağılımı

Milli sporcularımız, 4 altın, 12 gümüş ve 22 bronz olmak üzere toplam 38 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye'yi temsil eden sporcular, 2023-2024 eğitim öğretim yılı okul sporlarında artistik cimnastik, atletizm, badminton, güreş, judo, okçuluk, tenis, tekvando, yüzme ve para yüzme gibi branşlarda Türkiye şampiyonu olarak bu başarıyı elde etti.

Bakan Osman Aşkın Bak'tan Kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuları tebrik ederek, "Bahreyn’de yapılan Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda elde edilen 38 madalya ile ülkemizi gururlandıran sporcularımızı kutluyorum. Ayrıca bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Bak, Türkiye’nin spor ülkesi olma yolunda hızla ilerlediğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ülkenin dört bir yanının spor tesisleriyle donatıldığını ifade etti. Ayrıca, nitelikli antrenörler yetiştirmeye yönelik uygulanan eğitim programlarının önemine dikkat çekti.

Bak, Milli Sporcu Bursu gibi devrim niteliğindeki uygulamalarla genç sporcuların desteklendiğini belirtti ve "Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda madalya kazanan tüm sporcularımızın, gelecekte ülkemizi uluslararası platformlarda temsil edeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nı 4 altın, 12...

Türkiye, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nı 4 altın, 12 gümüş ve 22 bronz olmak üzere toplam 38 madalyayla tamamladı.

Türkiye, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nı 4 altın, 12...

Türkiye, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nı 4 altın, 12 gümüş ve 22 bronz olmak üzere toplam 38 madalyayla tamamladı.

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