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Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 2023'te Zorlu Yarışlarla Başladı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın açılış ayağı, Bilecik'te 200 katılımcıyla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 19:20
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 2023'te Zorlu Yarışlarla Başladı

Bilecik'te Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Heyecanı

Bilecik'te, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2 gün süren açılış ayağı yarışları başarıyla tamamlandı. Bilecik Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) iş birliğiyle düzenlenen bu organizasyonda 200 katılımcı kıyasıya mücadele etti.

26 Kilometrelik Zorlu Parkurda Yarıştılar

Yarışmacılar, 26 kilometrelik zorlu parkurda yeteneklerini sergileyerek izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Şampiyonada dereceye girenlere, Endurobil 365 Extrempark Bilecik'te düzenlenen ödül töreniyle ödülleri verildi.

Vali Aygöl’den Açıklamalar

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, 13 kategoride dereceye girenlerin belirlendiğini açıkladı. Şampiyonanın kentte gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aygöl, "Geçen sene de bu şampiyona burada yapılmıştı. Bu sene de yarışları sağlıklı bir şekilde tamamladık. Dağ, taş insan doluydu. Çevre illerden de yoğun katılım oldu. Önümüzdeki sene daha büyüğünü ve iyisini yapacağız," dedi.

TMF Başkanı'ndan Övgü

TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa, yarışlara katılan sporcuları tebrik ederek, organizasyona gösterilen ilgiyi vurguladı. Vefa, "Sayın Valimizin büyük destekleriyle böyle bir tesisin ülkemize kazandırılması çok önemliydi. Gelecek organizasyonların daha da mükemmel olacağına dair söz aldık. Sporcu sayımızı artırmak ve yeni yetenekleri keşfetmek istiyoruz," şeklinde konuştu.

Bilecik'te, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın açılış ayağının ikinci gününde yarışmacılar 26...

Bilecik'te, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın açılış ayağının ikinci gününde yarışmacılar 26 kilometrelik parkurda hünerlerini sergiliyor.

Bilecik'te, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın açılış ayağının ikinci gününde yarışmacılar 26...

Bilecik'te, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın açılış ayağının ikinci gününde yarışmacılar 26 kilometrelik parkurda hünerlerini sergiliyor.

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