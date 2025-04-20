Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda İkinci Gün Heyecanı

Bilecik'te, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın açılış ayağının ikinci gününde yarışmacılar 26 kilometrelik parkurda hünerlerini sergiliyor. Bilecik Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun işbirliğiyle düzenlenen organizasyona, 200 sporcu katılıyor.

Yarışmacıların Zorlu Mücadelesi

Parkur kontrolü ve jüri toplantısının ardından yarışlar başladı. Burada, zorlu parkurda mücadele eden sporcular birincilik için elde etmek için kıyasıya yarışıyor.

İlk Kez Yarışan Kadın Sporcu: Sıla Özgür

Yarışlara ailesiyle birlikte İzmir'den katılan ATV kategorisindeki tek kadın sporcu 20 yaşındaki Sıla Özgür, gazetecilere ilk kez yarışmalara katıldığını belirtti. Motosiklet ve ATV'lerle iç içe büyüdüğünü dile getiren Özgür, şu ifadeleri kullandı:

"Heyecanlı ve gururlu hissediyorum. Çok güzel, zorlayıcı ve heyecan verici bir parkur yapmışlar. Bence tüm kadınlar yaşları kaç olursa olsun bu spora başlasınlar. Hiçbir şekilde geç değil. Sadece antrenman yaparak kendilerini pekiştirebilirler. Bu sporda daha fazla kadın görmek istiyorum açıkçası."

Sıla Özgür'ün babası Muzaffer Özgür de uzun yıllardır bu sporla uğraştığını belirterek, hobisini kızına aşılamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Özgür, "Ailecek bu işe gönül veren kişileriz. Bu, bizim dede mesleğimiz. Kızımın burada olması gurur verici bir şey. Bütün kadınlarımıza bu sporu yapmalarını gönülden tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

Ödül Töreniyle Sona Erecek

Şampiyona, sonuçların ilanının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Bilecik'te, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın açılış ayağının ikinci gününde yarışmacılar 26 kilometrelik parkurda hünerlerini sergiliyor.

Bilecik'te, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın açılış ayağının ikinci gününde yarışmacılar 26 kilometrelik parkurda hünerlerini sergiliyor.