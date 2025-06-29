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Türkiye Erkek Voleybol Takımı, Fransa'ya Yenildi!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Fransa karşısında 3-0 mağlup oldu. Önümüzdeki maçlar 16 Temmuz'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 17:41
Türkiye Erkek Voleybol Takımı, Fransa'ya Yenildi!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Fransa'ya 3-0 Yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki dördüncü ve son maçında Fransa karşısında 3-0'lık bir mağlubiyet aldı.

Milliler, Bulgaristan’da gerçekleştirilen bu haftada toplamda 4 maç yaparken, sadece 1 galibiyet elde edebildi.

Toplamda 8 maça çıkan milli takım, ilk iki haftayı 2 galibiyet ile tamamladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nin Japonya etabında, 16-20 Temmuz tarihlerinde ABD, Almanya, Brezilya ve Arjantin ile mücadele edecek.

Maç Programı

Üçüncü haftanın maç programı şu şekilde:

  • 16 Temmuz: 09.30 Türkiye-ABD
  • 17 Temmuz: 09.30 Türkiye-Almanya
  • 19 Temmuz: 09.30 Türkiye-Brezilya
  • 20 Temmuz: 05.00 Türkiye-Arjantin

Millilerimizin desteklenmesi için tüm voleybolseverleri maçlara davet ediyoruz!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki dördüncü ve son...

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki dördüncü ve son maçında Bulgaristan'da Fransa ile Arena Burgaz'da karşılaştı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki dördüncü ve son...

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki dördüncü ve son maçında Bulgaristan'da Fransa ile Arena Burgaz'da karşılaştı.

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