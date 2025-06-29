Türkiye Erkek Voleybol Takımı, Fransa'ya Yenildi!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Fransa'ya 3-0 Yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki dördüncü ve son maçında Fransa karşısında 3-0'lık bir mağlubiyet aldı.

Milliler, Bulgaristan’da gerçekleştirilen bu haftada toplamda 4 maç yaparken, sadece 1 galibiyet elde edebildi.

Toplamda 8 maça çıkan milli takım, ilk iki haftayı 2 galibiyet ile tamamladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nin Japonya etabında, 16-20 Temmuz tarihlerinde ABD, Almanya, Brezilya ve Arjantin ile mücadele edecek.

Maç Programı

Üçüncü haftanın maç programı şu şekilde:

16 Temmuz: 09.30 Türkiye-ABD

09.30 Türkiye-ABD 17 Temmuz: 09.30 Türkiye-Almanya

09.30 Türkiye-Almanya 19 Temmuz: 09.30 Türkiye-Brezilya

09.30 Türkiye-Brezilya 20 Temmuz: 05.00 Türkiye-Arjantin

Millilerimizin desteklenmesi için tüm voleybolseverleri maçlara davet ediyoruz!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki dördüncü ve son maçında Bulgaristan'da Fransa ile Arena Burgaz'da karşılaştı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki dördüncü ve son maçında Bulgaristan'da Fransa ile Arena Burgaz'da karşılaştı.