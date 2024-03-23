Türkiye EURO 2024 hazırlık maçında Macaristan'a yenildi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan EURO 2024 için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Macaristan ile karşılaşan Ay-Yıldızlılar, Puskas Stadyumu'nda oynanan maçta rakibine 1-0 mağlup oldu.





Maçın hakemi Bartosz Frankowski yönetirken, Türkiye milli takımı beklenmedik bir sonuçla karşılaştı. Vincenzo Montella'nın önderliğinde sahaya çıkan milliler, ilk yarı boyunca istedikleri oyunu sergileyemediler ve 0,16 gol beklentisiyle sona eren bir performans sergilediler.

İkinci yarıya hızlı başlayan Macaristan, Enes Ünal'ın eline çarpan bir top sonucu penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Dominik Szoboszlai, topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi. Türkiye, kalan dakikalarda baskısını artırsa da Kenan Yıldız ve Arda Güler liderliğinde pozisyonlar üretse de beraberlik golünü bulamadı.

Türkiye Milli Takımı, deplasmanda Macaristan'a 1-0 mağlup olarak EURO 2024 öncesi önemli bir sınav verdi. Milliler, 26 Mart Salı günü Avusturya ile hazırlık maçında karşılaşacaklar.