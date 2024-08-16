Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Erteleme Kararı

TFF'den Erteleme Duyurusu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında play-off aşamasında yer alacak olan Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in 3. haftada oynayacakları maçların ertelendiğini açıkladı.

Erteleme Sebebi

Bu karar, takımların Avrupa'daki zorlu mücadelelerini daha iyi hazırlanmaları amacıyla alındı. TFF, bu erteleme ile birlikte kulüplerin uluslararası arenada daha rekabetçi olmasını hedefliyor.Takımların Önemi

Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir, Türk futbolunun önemli temsilcileri olarak Avrupa sahnesinde ulusal başarıyı artırmayı amaçlıyorlar.