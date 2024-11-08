Türkiye Futbol Liglerinde Haftanın Programı

Futbolda Haftanın Programı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 12. Hafta müsabakaları ile birlikte Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki maç programını duyurdu.
Süper Lig Maçları
Bugün:
- 20.00 Kasımpaşa - Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)
Yarın:
- 13.30 Onvo Antalyaspor - Sipay Bodrumspor (Corendon Airlines Park Antalya)
- 16.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK (Mersin)
- 19.00 Adana Demirspor - Eyüpspor (Yeni Adana Stadyumu)
- 19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor (Çaykur Didi Stadyumu)
10 Kasım Pazar:
- 13.30 Göztepe - TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel Stadyumu)
- 16.00 Galatasaray - Samsunspor (RAMS Park)
- 19.00 RAMS Başakşehir - Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)
- 19.00 Fenerbahçe - Net Global Sivasspor (Ülker Stadyumu)
Trendyol 1. Lig Maçları
Bugün:
- 20.00 Central Hospital Ümraniyespor - Alagöz Holding Iğdır FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadyumu)
- 20.00 MKE Ankaragücü - Esenler Erokspor (Eryaman Stadyumu)
Yarın:
- 13.30 Uğur Okulları İstanbulspor - Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu)
- 16.00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat Stadyumu)
- 16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır Stadyumu)
- 19.00 Ahlatcı Çorum FK - Siltaş Yapı Pendikspor (Çorum Şehir Stadyumu)
10 Kasım Pazar:
- 13.30 Teksüt Bandırmaspor - Boluspor (Bandırma 17 Eylül Stadyumu)
- 13.30 Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği (11 Nisan Stadyumu)
- 16.00 Manisa FK - Erzurumspor FK (Manisa 19 Mayıs Stadyumu)
- 19.00 Sakaryaspor - Kocaelispor (Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu)
Nesine 2. Lig ve 3. Lig Maçları
Beyaz Grup (Nesine 2. Lig)
- Yarın: 14.00 Kepezspor - GMG Kastamonuspor (Kepez Hasan Doğan Stadyumu)
- Yarın: 14.00 Sarıyer - Batman Petrolspor (Yusuf Ziya Öniş Stadyumu)
Kırmızı Grup (Nesine 2. Lig)
- Yarın: 14.00 Karacabey Belediyespor - Karaman FK (Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadyumu)
- Yarın: 14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Maltepe Hasan Polat Stadyumu)
Nesine 3. Lig
- 1. Grup: Yarın 14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - Anadolu Üniversitesi (İzmir Atatürk Stadyumu)
- 2. Grup: Yarın 14.00 Etimesgut Belediyespor - Beykoz İshaklıspor (Atatürk Stadyumu)
- 3. Grup: Yarın 14.00 1923 Mustafakemalpaşaspor - Küçükçekmece Sinopspor (Mustafa Kemalpaşa)
- 4. Grup: Yarın 14.00 Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor - Niğde Belediyespor (Kırıkhan İlçe Stadyumu)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Maçları
Yarın:
- 16.00 Beşiktaş United Payment - Galatasaray Petrol Ofisi (Tüpraş Stadyumu)
10 Kasım Pazar:
- 12.00 Hakkarigücü - Trabzonspor (Merzan Şehir Stadyumu)
- 14.00 Amed Sportif Faaliyetler - Fenerbahçe Petrol Ofisi (Seyrantepe Spor Kompleksi Stadyumu)
- 14.00 Fatih Vatanspor - Bornova Hitabspor (Bahçelievler İl Özel İdare)
- 14.30 ALG Spor - Çekmeköy Bilgidoğa (Batur)
- 15.00 Beylerbeyi SK - Ünye Kadın SK (Beylerbeyi 75. Yıl Stadyumu)