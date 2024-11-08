DOLAR
34,35 -0,37%
EURO
37,07 0,09%
ALTIN
2.970,4 0,14%
BITCOIN
2.615.530,64 0,43%

Türkiye Futbol Liglerinde Haftanın Programı

Futbolda bu haftaki maç programı açıklandı. Süper Lig, 1. Lig ve Kadın Futbol Süper Ligi'nde önemli karşılaşmalar var.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 11:53
Türkiye Futbol Liglerinde Haftanın Programı

Futbolda Haftanın Programı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 12. Hafta müsabakaları ile birlikte Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki maç programını duyurdu.

Süper Lig Maçları

Bugün:

  • 20.00 Kasımpaşa - Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

Yarın:

  • 13.30 Onvo Antalyaspor - Sipay Bodrumspor (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 16.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK (Mersin)
  • 19.00 Adana Demirspor - Eyüpspor (Yeni Adana Stadyumu)
  • 19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor (Çaykur Didi Stadyumu)

10 Kasım Pazar:

  • 13.30 Göztepe - TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel Stadyumu)
  • 16.00 Galatasaray - Samsunspor (RAMS Park)
  • 19.00 RAMS Başakşehir - Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)
  • 19.00 Fenerbahçe - Net Global Sivasspor (Ülker Stadyumu)

Trendyol 1. Lig Maçları

Bugün:

  • 20.00 Central Hospital Ümraniyespor - Alagöz Holding Iğdır FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadyumu)
  • 20.00 MKE Ankaragücü - Esenler Erokspor (Eryaman Stadyumu)

Yarın:

  • 13.30 Uğur Okulları İstanbulspor - Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu)
  • 16.00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat Stadyumu)
  • 16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır Stadyumu)
  • 19.00 Ahlatcı Çorum FK - Siltaş Yapı Pendikspor (Çorum Şehir Stadyumu)

10 Kasım Pazar:

  • 13.30 Teksüt Bandırmaspor - Boluspor (Bandırma 17 Eylül Stadyumu)
  • 13.30 Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği (11 Nisan Stadyumu)
  • 16.00 Manisa FK - Erzurumspor FK (Manisa 19 Mayıs Stadyumu)
  • 19.00 Sakaryaspor - Kocaelispor (Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu)

Nesine 2. Lig ve 3. Lig Maçları

Beyaz Grup (Nesine 2. Lig)

  • Yarın: 14.00 Kepezspor - GMG Kastamonuspor (Kepez Hasan Doğan Stadyumu)
  • Yarın: 14.00 Sarıyer - Batman Petrolspor (Yusuf Ziya Öniş Stadyumu)

Kırmızı Grup (Nesine 2. Lig)

  • Yarın: 14.00 Karacabey Belediyespor - Karaman FK (Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadyumu)
  • Yarın: 14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Maltepe Hasan Polat Stadyumu)

Nesine 3. Lig

  • 1. Grup: Yarın 14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - Anadolu Üniversitesi (İzmir Atatürk Stadyumu)
  • 2. Grup: Yarın 14.00 Etimesgut Belediyespor - Beykoz İshaklıspor (Atatürk Stadyumu)
  • 3. Grup: Yarın 14.00 1923 Mustafakemalpaşaspor - Küçükçekmece Sinopspor (Mustafa Kemalpaşa)
  • 4. Grup: Yarın 14.00 Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor - Niğde Belediyespor (Kırıkhan İlçe Stadyumu)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Maçları

Yarın:

  • 16.00 Beşiktaş United Payment - Galatasaray Petrol Ofisi (Tüpraş Stadyumu)

10 Kasım Pazar:

  • 12.00 Hakkarigücü - Trabzonspor (Merzan Şehir Stadyumu)
  • 14.00 Amed Sportif Faaliyetler - Fenerbahçe Petrol Ofisi (Seyrantepe Spor Kompleksi Stadyumu)
  • 14.00 Fatih Vatanspor - Bornova Hitabspor (Bahçelievler İl Özel İdare)
  • 14.30 ALG Spor - Çekmeköy Bilgidoğa (Batur)
  • 15.00 Beylerbeyi SK - Ünye Kadın SK (Beylerbeyi 75. Yıl Stadyumu)

İLGİLİ HABERLER

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray ve Beşiktaş Derbisi Bekleniyor
2
VakıfBank Spor Kulübü'nden Görme Engellilere Voleybol Deneyimi
3
SPAR 30. Avrupa Kros Şampiyonası Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
4
Mauro Icardi'den Sakatlık Açıklaması: 'Daha İyi Geri Döneceğim'
5
Galatasaray, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
6
Adana Demirspor - Eyüpspor Maçı İddialı Geçiyor
7
Türkiye 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi