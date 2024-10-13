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Türkiye Genç Karatecileri İtalya'dan 5 Madalya ile Döndü

Milli karateciler, İtalya'daki Dünya Karate Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 17:45
Türkiye Genç Karatecileri İtalya'dan 5 Madalya ile Döndü

Türkiye'nin Başarılı Çıkışı

İtalya'nın Venedik şehrinde düzenlenen Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda Türkiye, 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile büyük bir başarıya imza attı.

Öne Çıkan Sporcular

Türkiye Karate Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, örnek alınacak bir performans sergileyen sporculardan:

  • Nuri Kılıç - 21 yaş altı erkekler kumite -60 kiloda altın madalya
  • Ömer Faruk Yürür - erkekler kumite -75 kiloda altın madalya
  • Tarık Koç - ümitler erkek katada gümüş madalya
  • Sudenur Aksoy - 21 yaş altı kadın kumite -68 kiloda bronz madalya
  • Ahmet Öztürk - genç erkekler kumite -68 kiloda bronz madalya

Gelecek İçin Umut Verici Başarılar

Bu başarı, Türkiye'nin karate alanındaki genç yeteneklerinin uluslararası arenada ne denli etkili olabileceğini bir kez daha kanıtladı. Sporcumuz ve antrenörlerimizin özverili çalışmaları, bu tür sonuçlara ulaşmak için kritik öneme sahiptir.

Milli karateciler, İtalya'da düzenlenen Gençler Dünya Karate Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 2...

Milli karateciler, İtalya'da düzenlenen Gençler Dünya Karate Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

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