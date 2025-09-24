Türkiye, Gençlik Olimpiyatları'nda Hokey Hedefini Netleştirdi

Türkiye Hokey Federasyonu, 2026'da Senegal'de düzenlenecek Yaz Gençlik Olimpiyatları'na 16 yaş altı hokey takımıyla katılmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 11:11
ÖZGÜN TİRAN - Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, 2026 yılında Senegal'de düzenlenecek Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Bir organizasyon için Kırklareli'ne gelen Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyat yolunun zorlu bir süreç olduğunu vurguladı.

Çakır, çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirterek şunları kaydetti: "Başarabileceğimize inanıyoruz. Gerçekçi hedeflerin peşindeyiz. 2028 Los Angeles Olimpiyatları yol haritamızda ancak bakanlığımıza ilettim, 2032 için daha gerçekçi hedeflerimiz var. Gençlik Olimpiyatları'nda iki kez son maçlarda elendik. Öncelikli hedefimiz 16 yaş altı kategorisinde Gençlik Olimpiyatları."

"Hokey öyküsü yazmak istiyorsak topyekun hareket etmeliyiz"

Çakır, Türkiye'de sporcu sayısını artırmayı amaçladıklarını ve altyapıyı güçlendirerek Türk hokeyini dünyada marka haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Sürdürülebilir başarı için altyapının önemine dikkat çekti.

Başkanın ifadeleri şöyle: "Bu hedefe ulaşabilirsek kısa vadede o sporcu topluluğunu 14 yaş altı ile destekleyip olimpiyatlara gidecek yeni nesli yetiştirebiliriz. Bu, elimizdeki 18 yaş altı, 21 yaş altı veya büyük takım oyuncularını değersiz kıldığımız anlamına gelmiyor. Onlarda da hedeflerimiz var ancak sürdürülebilir başarı için önce altyapıyı güçlendirmeliyiz. Eğer hokey öyküsü yazmak istiyorsak, topyekun hareket etmek zorundayız."

