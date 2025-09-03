Türkiye-Gürcistan 7. Randevu: A Milli Takım 2026 Elemelerine Başlıyor

Türkiye ile Gürcistan 7. randevuda

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında rakibi Gürcistan ile yarın tarihte 7. kez karşı karşıya gelecek. Türkiye, geride kalan 6 maçın 3'ü resmi, 3'ü hazırlık olmak üzere 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda rakibine 15 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

Son maç: EURO 2024'te Dortmund'da

İki takım en son karşılaşmasını geçtiğimiz yıl Almanya'da düzenlenen EURO 2024 grup maçında oynadı. BVB Dortmund Stadı'nda gerçekleşen mücadeleyi Türkiye 3-1 kazandı. Milli takımın golleri Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktüroğlundan gelirken, Gürcistan'ın tek golünü Mikautadze kaydetti.

İlk randevu: 2002, Trabzon

Türkiye ile Gürcistan ilk kez 21 Ağustos 2002 tarihinde Trabzon'da karşılaştı. Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki özel maç 3-0 Türkiye üstünlüğüyle tamamlandı.

İki ekip, 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında da Trabzon'da karşılaştı. 4 Eylül 2004 tarihli maçta Fatih Tekke'nin golüyle öne geçen milliler, Asatiani'nin skoruna engel olamadı ve maç 1-1 berabere bitti. Rövanş 30 Mart 2005'te Tiflis'te oynandı ve Türkiye 5-2 galip ayrıldı; o maçta millilerin gollerini Tolga Seyhan, Fatih Tekke (2), Koray Avcı ve Tuncay Şanlı kaydetti.

İki ülke arasındaki özel maçlardan biri 7 Şubat 2007'de Tiflis'te oynandı ve Gürcistan 1-0 kazandı. Bir diğer hazırlık maçı ise 24 Mayıs 2012'de Salzburg'da yapıldı; Türkiye, Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Selçuk İnan'ın golleriyle 3-1 galip geldi.

Türkiye - Gürcistan geçmiş sonuçları

Tarih: 18.06.2024 | Yer: Dortmund | Organizasyon: EURO 2024 | Sonuç: 3-1

Tarih: 24.05.2012 | Yer: Salzburg | Organizasyon: Özel | Sonuç: 3-1

Tarih: 07.02.2007 | Yer: Tiflis | Organizasyon: Özel | Sonuç: 0-1

Tarih: 30.03.2005 | Yer: Tiflis | Organizasyon: Dünya Kupası Elemeleri | Sonuç: 5-2

Tarih: 04.09.2004 | Yer: Trabzon | Organizasyon: Dünya Kupası Elemeleri | Sonuç: 1-1

Tarih: 21.08.2002 | Yer: Trabzon | Organizasyon: Özel | Sonuç: 3-0

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.