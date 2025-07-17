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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül Kars'ta Güreşin Geleceğini Tartıştı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Kars'ta gençlerin güreş potansiyeline dikkat çekti ve güreşi canlandırma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 15:15
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül Kars'ta Güreşin Geleceğini Tartıştı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül Kars'ta Güreşin Geleceğini Tartıştı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Kars'ta düzenlenen söyleşide, "Gecemizi gündüzümüze katıyoruz ve illerimizi güreş canlansın diye tamamen halis niyetle geziyoruz," dedi. Akgül, milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Muhammed İlkhan ile birlikte katıldığı Şehit Şentürk Aydıner Gençlik Merkezi'ndeki etkinlikte, Türkiye'nin 81 ilinin güreş açısından önemine değindi.

Akgül, Anadolu coğrafyasının güreşe yatkınlığını vurgulayarak, "Anadolu'daki çocuklarımızın çok ciddi bir potansiyeli var ve 20 milyon genç nüfusumuzdan büyük yetenekler çıkabilir," şeklinde konuştu. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olarak, bu konuda yeni bir hizmet anlayışı geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. "Kutsal bir görevin içindeyiz; ülkemizin bayrağını her gittiğimiz yerde göndere çektik," ifadesini kullandı.

Güreşi Canlandırma Çağrısı

Akgül, gürese vefa borçları olduğunu ve gece gündüz çalışmaya başladıklarını dile getirerek, "Illerimize gitmemiz gerekiyor çünkü kimse sizin ayağınıza gelmez. Gelin güreşi canlandıralım," dedi. Kars’ın kendileri için çok değerli bir il olduğuna dikkat çeken Akgül, "Sivas'taki şampiyonamıza 6300 çocuğumuz geldi ve Kars'tan gelen Taha kardeşimiz de madalya aldı," diye ekledi.

Rıza Kayaalp de güreşin gelişmesi ve yeni sporcuların yetişmesi için çok çalıştıklarını belirtirken, Muhammed İlkhan, Kars'ın güreş potansiyeline inandığını ifade etti. İlkhan, "Buradaki çocuklar fiziksel olarak çok dayanıklı. Önemli olan doğru adımları atmak ve başarılı sonuçları beklemektir," dedi.

Programa, Kars Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Başköylü, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, Güreş Federasyonu Kars İl Temsilcisi Emrah Güney ve Güreş Federasyonu Teknik Direktörü Mürteza Kırtay da katıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Muhammed İlkhan...

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Muhammed İlkhan, Kars Şehit Şentürk Aydıner Gençlik Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Muhammed İlkhan...

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Muhammed İlkhan, Kars Şehit Şentürk Aydıner Gençlik Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı.

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