Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Zirve Mücadeleler Devam Ediyor

Türkiye Güreş Şampiyonası Sürüyor

Ankara'da gerçekleşen Türkiye Güreş Şampiyonası, serbest stil müsabakalarıyla devam ediyor. Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun 5. günü, 65, 79, 92 ve 125 kilo sıkletlerindeki madalya mücadelelerine sahne oldu.

Önemli İsimler Müsabakaları İzledi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, karşılaşmaları Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile birlikte tribünden takip etti. Ülkenin en iyi güreşçileri, madalya için kıyasıya mücadele ederken, izleyicilere görsel bir şölen sundular.

Ankara'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası, serbest stildeki müsabakalarla devam ediyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici (ortada), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 2) ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan (sol 2), karşılaşmaları Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül (solda) ile beraber tribünden izledi.