Türkiye Hava Sporları Federasyonu Genel Kurulu İleriki Bir Tarihe Ertelendi

Türkiye Hava Sporları Federasyonu, 3. Olağan ve Mali Genel Kurulunu erteleme kararı aldı. Yapılan resmi açıklamada, 7 Ekim tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan toplantının, Tahkim Kurulu tarafından verilen karar doğrultusunda ileri bir tarihe alındığı duyuruldu.

Resmi Açıklama

Federasyon, durumun ciddiyetini göz önünde bulundurarak, yeni tarih belirlenene dek genel kurul işlemlerinin askıya alındığını belirtti. Bu karar, genel kurul üyeleri ve ilgili taraflar için önem taşıyor.