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Türkiye Hentbol Federasyonu, 6. Olağan Seçimli Genel Kurulu Tarihini Açıkladı

Türkiye Hentbol Federasyonu, 6. Olağan Seçimli Genel Kurul tarihini duyurdu. Toplantı 27 Eylül'de yapılacak.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 11:23
Türkiye Hentbol Federasyonu, 6. Olağan Seçimli Genel Kurulu Tarihini Açıkladı

Türk Hentbolunda Önemli Bir Tarih

Türkiye Hentbol Federasyonu, 6. Olağan Seçimli Genel Kurulu ile 7. Olağan Mali Genel Kurulu'nun gerçekleştirileceği tarihi belirledi. Yapılan resmi duyuruya göre, genel kurul toplantısı 27 Eylül Cuma günü saat 10.30'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Yeterli Çoğunluk Sağlanamazsa Ne Olacak?

Federasyon, 27 Eylül tarihinde yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda, ikinci toplantının 28 Eylül tarihinde, aynı yer ve saatte, çoğunluk aranmaksızın yapılacağını bildirdi.

Bu gelişmeler, Türk hentbolunun geleceği açısından oldukça hayati bir öneme sahip. Spor camiası tarafından dikkatlice takip edilecek.

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