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Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan 29 Ekim Mesajı

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan anlamlı bir mesaj yayımlandı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 14:59
Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan 29 Ekim Mesajı

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Türkiye Hentbol Federasyonu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle anlamlı bir mesaj yayımladı. Federasyonun resmi web sitesinde yer alan açıklamada, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları, azim ve kararlılıkla büyük zorlukları aşıp Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu müjdelediler. Bu tarihi an, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük tutkusunun bir zaferle taçlandığı gündür. Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümünü, coşku, gurur ve kıvançla kutlarken, Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyeti koruma ve onun gösterdiği hedefler doğrultusunda ilerleme kararlılığı içerisindeyiz." ifadelerine yer verildi.

Şehitlerimiz Unutulmadı

Mesajda, Türk milletinin karakterine uygun olan yönetimin Cumhuriyet olduğu vurgulanarak, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman silah arkadaşları ve tüm şehit ve gazilerimizi sonsuz bir minnetle anıyoruz. Onların fedakarlıkları, bugün bize bu özgür topraklarda yaşama imkanı sunmaktadır." denildi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Türkiye Hentbol Federasyonu, "Sonsuza dek yaşayacak olan Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünde, aziz Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde, Cumhuriyetimizi daha ileriye taşımak için hep birlikte el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz." mesajını da iletti.

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