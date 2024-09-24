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Türkiye Hentbol Federasyonu Sponsorluk Gelirleri Hakkında Bilgilendirme

THF, sponsorluk gelirlerinin düzenli olarak denetlendiğini ve hesaplarının şeffaf olduğuna vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 11:04
Türkiye Hentbol Federasyonu Sponsorluk Gelirleri Hakkında Bilgilendirme

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan Sponsorluk Gelirlerine Dair Açıklama

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), sponsorluk gelirlerinin belirli dönemlerde federasyonun hesaplarına aktarıldığını ve bu süreçlerin titiz bir şekilde denetlendiğini açıkladı.

Yaklaşan Genel Kurul Süreci

Federasyondan yapılan açıklamada, 27 Eylül tarihlerinde yapılacak olan 6. olağan seçimli genel kurulu ve 7. olağan mali genel kurulu için hazırlıkların sürdüğü belirtildi. Ayrıca, bazı adayların federasyonun iş süreçlerine dair verileri çarpıtarak, delegelere olumsuz bir imaj yaratma çabalarının olduğu vurgulandı. Sponsorluk Gelirleri ve Şeffaflık

Açıklamada, "Sponsorluklardan elde edilen gelirler, anlaşmalar doğrultusunda düzenli olarak hesaplarımıza aktarılmaktadır. 2023 yılının son çeyreğinde, yani liglerin ve milli takım maçlarının başladığı dönemde, tüm sponsorluk gelirleri THF'nin resmi muhasebe kayıtlarına işleyecektir," denildi.

Son olarak, federasyon hesaplarının şeffaf bir biçimde tüm yetkili makamlar tarafından denetlendiği belirtildi.

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