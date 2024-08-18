Türkiye Hentbol Takımı, EHF 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 3. Oldu

Hentbol: EHF 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası İkinci Klasmanı

Türkiye'nin Milli Takımı, Slovakya'da düzenlenen EHF Avrupa Şampiyonası İkinci Klasmanı'nda mücadele ederek, 3. sırayı elde etti.

Organizasyon sonunda, Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, ay-yıldızlıların Birinci Klasman'a yükseldiği ve Avrupa Şampiyonası'na direkt katılma hakkı kazandığı duyuruldu.

Üçüncülük Maçının Detayları

Türkiye, üçüncülük mücadelesinde Hollanda ile karşılaştı. İlk yarısını 19-15 önde tamamladığı bu önemli mücadeleyi 38-36'lık skorla kazanarak, turnuvayı 3. sırada tamamladı.

Turnuva süresince, ay-yıldızlılar grubundaki ilk maçında Litvanya'yı 43-34, ikinci karşılaşmasında ise Estonya'yı 34-33 mağlup etti. Ancak gruptaki son maçlarında Bosna Hersek'e 33-28 yenilmek zorunda kaldılar.

Yarı finalde ise Letonya karşısında 33-28'lik bir mağlubiyet alarak finale yükselemeyen Türkiye, üçüncülük mücadelesinde gösterdiği performansla temennilerini gerçekleştirdi.