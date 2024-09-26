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Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Seçimlerine Tek Adayla Gidiliyor

Kerim Çomoğlu, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu'nun tek başkan adayı olarak belirlenmiştir.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 16:03
Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Seçimlerine Tek Adayla Gidiliyor

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Seçimleri

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu, yaklaşan olağan genel kurulu öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. Mevcut başkan Kerim Çomoğlu, federasyonun başkanlık koltuğu için tek aday olarak belirlenmiştir.

Adaylık Süreci Tamamlandı

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, genel kurul için başkanlık adaylık sürecinin tamamlandığı bildirildi. Adaylık sürecinde yalnızca Kerim Çomoğlu başvuruda bulundu.

Açıklamada, "Federasyon başkanı aday adayı Kerim Çomoğlu'nun başvuru evrakları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Seçim Komisyonu Toplantısı'nda incelenmiş ve kabul edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Genel Kurul Tarihi

Federasyonun genel kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanması halinde 5 Ekim Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecektir.

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