Türkiye-İspanya: De la Fuente ve Rodri'den Konya Öncesi Kritik Mesajlar

Türkiye-İspanya maçı öncesi De la Fuente ve Rodri konuştu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun ikinci maçında yarın Konya'da Türkiye ile karşılaşacak İspanya'nın teknik direktörü Luis de la Fuente ve milli oyuncu Rodri, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

De la Fuente: "Yarın burada çok büyük bir maç oynanacak"

De la Fuente, takımın hazırlıklarının sürdüğünü belirterek son antrenmanın önemine vurgu yaptı. Oyuncuların yorgunluk ve toparlanma seviyelerinin belirleyici olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, Fernan, Rodri ve Carvajal gibi oyuncuların durumunu değerlendirdiklerini aktardı: “Fernan çok önemli oyuncu ama birçok kriter var, bunları gözeterek karar vermeye çalışacağız. Rodri ve Carvajal için hala değerlendirme sürecindeyiz, oyuncuların durumuna bakacağız, yeniden bizimle olmaları çok önemli. Yarın sahada olabilirler ya da daha sonra. Bu, şu aşamada çok önemli değil, yeniden sağlıklarına kavuşmaları önemli.”

De la Fuente, bu oyuncu grubunun hocası olmaktan gurur duyduğunu belirterek, kişisel fikrini şu sözlerle ifade etti: “Kişisel fikrim benim oyuncu grubum dünyanın en iyi oyuncuları. Tüm ülkelere sonsuz saygım var… Geliştirmemiz gereken birçok nokta tabii ki var ama bu grubun dünyanın en iyisi olduğunu düşünüyorum.”

Konya'daki atmosferin yoğun olacağını söyleyen teknik adam, EURO 2024 tecrübesiyle zorlu maçlara alışkın olduklarını vurguladı: “Yarın burada çok büyük bir maç oynanacak. Bu ülkedeki insanların futbola ve ülkelerine tutkusunu biliyoruz… Yarın sıkı bir atmosfer olacak ama biz buna hazırlıklıyız.”

Hücum ve savunma tercihleri

Forvet tercihleriyle ilgili soruya De la Fuente, Oyarzabal, Morata ve Fernan gibi isimleri anarak cevap verdi: “Oyarzabal, Real Sociedad ile 400 maça çıktı, büyük saygıyı hak eden bir oyuncu ama tek seçeneğimiz o değil, elimizde Morata, Olmo, Fernan gibi farklı seçenekler var. Seçenekler arasında en doğru çözümü bulmaya çalışacağız.”

Savunma oyuncusu Normand'a ilişkin eleştirilere ise şu yanıtı verdi: “Robin Avrupa’nın en önemli oyuncularından biri, her oyuncun geliştirmesi gereken yönleri olabilir, sarı kart konusu önemli, 11 başladığımız maçları kesinlikle 11 bitirmeliyiz, bununla ilgili gerekli uyarıları yaptık. Onun oyunculuk seviyesi tartışmaya kapalı. Bize katkı yapmaya devam edecek.”

Genç yetenekler: Yamal ve Arda

Yamal ve Arda Güler kıyaslamalarına değinen De la Fuente, her iki oyuncunun da büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi: “Yamal ve Arda, ikisi de harika oyuncular. Çok gençler, çok büyük potansiyelleri var. Lamin gibi bir oyuncuya sahip olduğumuz için çok biz şanslıyız. Hala geliştirebileceği çok özelliği var.”

Rodri: "Türkiye yenilmesi zor bir takım olduğunu gösterdi"

Rodri, Türkiye'nin bireysel yetenekleri yüksek ve kolektif olarak da güçlü bir takım olduğunu belirterek, EURO 2024 performansına atıfta bulundu: “Türkiye’de kişisel becerileri çok yüksek oyuncular var, kolektif anlamda da iyi bir takım. EURO 2024’te bunu gösterdi. Türkiye yenilmesi zor bir takım olduğunu gösterdi. Kontra ataklar ve duran toplarda tehlikeliler. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler öne çıkan oyuncular oldular. Kaliteli bir takımla karşılaşacağımızın farkındayız. Bireysel oyunculardan öte takımın oyun şekline odaklanıyoruz.”

Rodri, yarın kazananın grupta liderliğe yükseleceğini hatırlatarak, “Şu anda her şey açık, grupta sadece bir maç oynandı, yarınki maçın kazananı çok ciddi avantaj sağlayacak. Hala uzun yol var. Uzun yolda kazanılması gereken çok maç var.” dedi.

Kişisel dönüş ve Altın Top mesajı

Uzun süren bir sakatlıktan dönüş sürecinde olduğunu söyleyen Rodri, fiziksel olarak iyi durumda olduğunu ve takıma yüzde yüz hazır olduğunu belirtti: “Oldukça uzun bir dönemdi, hırslı döndüm, fiziksel problemim yok, kendimi çok iyi hissediyorum… Enerjim yüksek, tekrar rekabetçi ortamın içine girdim, ağrım ve rahatsızlığım yok. Yüzde yüzümle buradayım.” Ayrıca, “Altın top benim için çok büyük teselliydi” diyerek ödülün kendisi için önemine değindi.

Rodri, Yamal için de övgüde bulunarak, “İnanılmaz bir yetenek, takıma büyük güç katıyor. Oyuncu grubu olarak onu desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz.” ifadelerini kullandı. Altın Top yarışına yönelik bir soru üzerine ise Yamal ve Dembélé arasında değerlendirme yapmanın zor olduğunu, her iki oyuncunun da güçlü performanslar sergilediğini söyledi.