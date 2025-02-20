Türkiye-İtalya Maçında Basketbol Heyecanı Zirveye Ulaştı

Türkiye-İtalya basketbol maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla 10 bin kişilik salonda oynandı ve Larkin, 897 gün sonra milli formayı giydi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 20:40
Türkiye-İtalya Maçında Basketbol Heyecanı Zirveye Ulaştı

Türkiye-İtalya Basketbol Maçında Acı Bırakılmadı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında oynanan Türkiye-İtalya maçı, tribünlerin tamamen dolmasıyla büyük bir seyirci katılımına sahne oldu. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki (BGM) 10 bin kapasiteli ana salonda gerçekleştirilen karşılaşma, taraftarların yoğun ilgisiyle adeta şölene dönüştü.

Tribünler, Türk bayraklarıyla süslenirken, kapalı gişe oynanan maçta, taraftarlar ay-yıldızlı bayraklarla milli maç heyecanını yaşadı.

Bakan Bak Maçta Yer Aldı

Maçı izleyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı. Bakan Bak’a, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

Larkin, Uzun Bir Aradan Sonra Millî Takımda

A Milli Takım'da Shane Larkin, 897 gün sonra ay-yıldızlı formayı giyme fırsatı buldu. Son olarak 7 Eylül 2022'de İspanya ile oynanan Avrupa Şampiyonası grup aşaması maçında forma giyen Larkin, men cezası ve sakatlık nedeniyle uzun bir süre milli takımdan uzak kalmıştı. 32 yaşındaki basketbolcu, Anadolu Efes’te oynadığı dönemde 2024 Olimpiyat Ön Eleme müsabakalarına katılmaması yüzünden Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 5 maç men cezası almıştı.

BGM'deki Üçüncü Millî Heyecan

Basketbol Gelişim Merkezi, bu karşılaşmayla birlikte 3. kez milli bir maça ev sahipliği yaptı. BGM, resmi açılışını 29 Eylül 2024 tarihinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesiyle yapmıştı. İlk milli heyecan, 7 Kasım 2024'te A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Romanya ile yaptığı maçla yaşanmıştı. Ayrıca, 22 Kasım 2024'te A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Macaristan arasında oynanan maç da bu salonda gerçekleşmişti.

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Türkiye-İtalya Maçında Basketbol Heyecanı Zirveye Ulaştı

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